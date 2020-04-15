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İngiltere'de corona virüsten ölümler artıyor! Eski MI6 Şefi John Sawers: Çin dünyadan bilgi gizledi sorumlu tutulmalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! ÇİN KORONAVİRÜSTEN SORUMLU TUTULMALI

'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 oldu. Öte yandan 'e dünyadan baskılar da artmaya devam ediyor. İngiltere dış istihbarat servisi 'in eski şefi , Çin'in yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda dünyadan başlangıçta bilgi gizlediği ve buna cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

dış istihbarat servisi 'in eski şefi , BBC'ye yaptığı açıklamada, bir soru üzerine ABD'nin Dünya Sağlık Örgütüne () mali yardımları durdurma kararına ilişkin, DSÖ yerine 'in sorumlu tutulmasının daha iyi olacağını vurguladı.

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2009-2014 arasında MI6'nın başında olan Sawers, "Amerika'da büyük bir öfke var, Çin'in hepimizi aldattığını, virüsün kökeni ve onunla ilk başta mücadelede başarısız olunmasında sorumluluk almaktan kaçtığını düşünüyorlar." dedi.

İstihbaratın diğer devletler veya aktörlerin gizlediği bilgileri edinme görevi olduğuna dikkati çeken Sawers, "Aralık ve ocak aylarında Çinlilerin bunu Batı'dan gizlediği kısa bir dönem oldu." diye konuştu.

2019'un sonunda Çin'in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarından çıkarak dünyaya yayılan , 128 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.



İNGİLTERE ÇETİN MÜCADELE VERİYOR

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 761 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam ölü sayısı 12 bin 868'e yükseldi.

Ülke genelinde 4 bin 603 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle de vaka sayısı 98 bin 476'ya ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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