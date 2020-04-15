15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD tarihinde ilk! Beyaz Saray'dan 'felaket' açıklaması

ABD tarihinde ilk! Beyaz Saray'dan 'felaket' açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
ABONE OL
ABD TARİHİNDE İLK! 'FELAKET' AÇIKLAMASI

Koronavirüs ilk olarak 'de ortaya çıksa da kısa sürede Avrupa ve 'de etkili oldu. Koronavirüs kısa sürede ABD'de ciddi artış gösterdi. ABD, 614 bin 246 vaka ile korona salgını merkezi oldu. Ülkede en fazla salgının görüldüğü kent ise . New York'un ardından en fazla vaka 'de kaydedildi. New Jersey'i Kaliforniya takip etti. Ülke genelinde ölü sayısı ise 26 bin 64'e yükseldi.

Amerikan uçak gemisi USS 'deki en az 100 denizcide korona tespit edilmesinin ardından gemi, 'ta mahsur kaldı. Guam adasında karantinaya alınan gemisindeki personelin karaya çıkarılmasını isteyen ve "Savaşta değiliz, ölmemiz gerekmiyor" diyen Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Yüzbaşı Brett Crozier görevden alındı. Gemideki 1 denizci koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

ÜLKE TARİHİNDE İLK KEZ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, Wyoming eyaletinde felaket ilan etmesiyle birlikte, ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette birden felaket düzeninin yürürlüğe girdi.

AVRUPA'DA EN FAZLA ETKİLENEN İSPANYA OLDU
Avrupa'da ise korona virüs bilanço ağırlaştı. Avrupa ülkelerinde en çok etkilenen ülke oldu. İspanya'da toplam vaka sayısının 174 bin 60'a yükselmesiyle, 'den sonra vaka sayısında ikinci sırada yer aldı. Ölü sayısı ise ülke genelinde 18 bin 255'e yükseldi.

Avrupa'da en fazla etkilenen ikinci ülke olan 'da ise toplam vaka sayısı 162 bin 488'e, can kaybı ise 21 bin 67'ye yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu çok ağır! ABD, İngiltere, İtalya, Fransa... SON DAKİKA: DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU ÇOK AĞIR! ABD, İNGİLTERE, İTALYA, FRANSA...
ABD koronavirüste Çin'i suçladı: Hesap verecekler ABD KORONAVİRÜSTE ÇİN'İ SUÇLADI: HESAP VERECEKLER
ABD, Kovid-19 salgınından en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu ABD, KOVİD-19 SALGININDAN EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI ÜLKE OLDU
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Korona virüsle mücadelede ABD ve Avrupa’dan daha başarılı olduk” İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ: "KORONA VİRÜSLE MÜCADELEDE ABD VE AVRUPA’DAN DAHA BAŞARILI OLDUK”

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA