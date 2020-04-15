ABD tarihinde ilk! Beyaz Saray'dan 'felaket' açıklaması
Koronavirüs ilk olarak Çin'de ortaya çıksa da kısa sürede Avrupa ve ABD'de etkili oldu. Koronavirüs kısa sürede ABD'de ciddi artış gösterdi. ABD, 614 bin 246 vaka ile korona salgını merkezi oldu. Ülkede en fazla salgının görüldüğü kent ise New York. New York'un ardından en fazla vaka New Jersey'de kaydedildi. New Jersey'i Kaliforniya takip etti. Ülke genelinde ölü sayısı ise 26 bin 64'e yükseldi.
Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'deki en az 100 denizcide korona tespit edilmesinin ardından gemi, Büyük Okyanus'ta mahsur kaldı. Guam adasında karantinaya alınan gemisindeki personelin karaya çıkarılmasını isteyen ve "Savaşta değiliz, ölmemiz gerekmiyor" diyen Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Yüzbaşı Brett Crozier görevden alındı. Gemideki 1 denizci koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.
ÜLKE TARİHİNDE İLK KEZ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, Wyoming eyaletinde felaket ilan etmesiyle birlikte, ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette birden felaket düzeninin yürürlüğe girdi.
AVRUPA'DA EN FAZLA ETKİLENEN İSPANYA OLDU
Avrupa'da ise korona virüs bilanço ağırlaştı. Avrupa ülkelerinde en çok etkilenen ülke İspanya oldu. İspanya'da toplam vaka sayısının 174 bin 60'a yükselmesiyle, ABD'den sonra vaka sayısında ikinci sırada yer aldı. Ölü sayısı ise ülke genelinde 18 bin 255'e yükseldi.
Avrupa'da en fazla etkilenen ikinci ülke olan İtalya'da ise toplam vaka sayısı 162 bin 488'e, can kaybı ise 21 bin 67'ye yükseldi.
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