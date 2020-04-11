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ABD, Kovid-19 salgınından en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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ABD ÖLÜ SAYISINDA İTALYA'YI GERİDE BIRAKTI!

Son dakika haberi... , Kovid-19 salgınında 19 bin 715 can kaybı ile ’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı bakımından dünyada önde giden ABD, can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı bakımından dünyada önde giden , can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

ABD, yeni tip koronavirüs bağlantılı 19 bin 715 can kaybı ile 'yı geride bıraktı.

ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle İspanya takip ediyor.

ABD, 27 Mart'ta da vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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