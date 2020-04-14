Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu çok ağır! ABD, İngiltere, İtalya, Fransa...

Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 23 bini geçti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 119 bin 718’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 925 bin 571’e yükselirken; 452 bin 178 kişi de tedavi edildi. İşte son corona virüs tablosu...

Çin 'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD 'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 26 bin 722 artarak 587 bin 155'e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 1,529 artarak 23 bin 644'e çıktı.

TRUMP : ÜLKE BÜYÜK OLASILIKLA PLANLANANDAN ÖNCE AÇILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin büyük olasılıkla "planlanandan önce" yeniden açılacağını söyledi. ABD'lilerin işe geri dönmek istediğini ve koronavirüs sınırlama önlemlerinin kaldırılması gerektiğini de yineledi.





DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU: 119 BİN 718 ÖLÜ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 119 bin 718'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 925 bin 571'e yükselirken; 452 bin 178 kişi de tedavi edildi.







Koronavirüs salgını Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 17 bin 756'ya yükselirken; vaka sayısı da 170 bin 99'a çıktı.



İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 585'E YÜKSELDİ



İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 585'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 73 bin 303'e çıktığını açıkladı.







ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ



Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 159 bin 516 olurken, 20 bin 465 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 130 bin 72'ye çıkarken; 3 bin 194 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 136 bin 779 kişide virüs tespit edildiği ve 14 bin 967 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 329'a yükselirken, hasta sayısı 88 bin 621 oldu.



