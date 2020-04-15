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Batı Afrika'da menenjit kabusu: 37 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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MENENJİT KABUSU! 37 KİŞİ ÖLDÜ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ederken ülkelerinde vakası 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgını can almaya devam ediyor. ülkelerini bu kez de salgını vurdu. Batı Afrika ülkesi 'nın Upper West bölgesinde 37 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, basına yaptığı açıklamada, bölgede 247 menenjit vakası görüldüğünü ve 37 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Hayatını kaybedenlerin hastaneye geç geldiklerini ifade eden yetkililer, salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

"BOYUN VE BAŞ AĞRISI HİSSETTİKLERİNDE..."

Yetkililer, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu. Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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