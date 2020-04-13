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Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs test sonucu belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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KORONAYA YAKALANMIŞTI! TEST SONUCU BELLİ OLDU

Son dakika haberine göre Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu edilen 'ın son test sonucunda koronavirüs negatif çıktı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, başbakanın bir süre dinleneceğini ve iyileşmeye odaklanacağını kaydetti.

'ın sözcüsü, koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Johnson'a hastaneden taburcu olmadan önce yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını açıklayan sözcü, Johnson'ın kırsalda bulunan başbakanlık konutu Chequers'te tedavisine devam edileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs test sonucu belli oldu | Video İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON'IN SON KORONAVİRÜS TEST SONUCU BELLİ OLDU | VİDEO

Johnson'ın kendisine vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile haftasonu konuştuğunu söyleyen sözcü, İngiliz liderin hükümet işlerine değil sağlığına odaklandığını kaydetti.

Sözcü, Johnson'ın henüz yeni taburcu edildiğini ve ne zaman işbaşı yapacağı konusunda sağlık heyetinin tavsiyesini dinleyeceğini belirtti.

Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneden taburcu oldu SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON HASTANEDEN TABURCU OLDU
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson iyileşiyor İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON İYİLEŞİYOR

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