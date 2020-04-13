Rusya düğmeye bastı! S-400'ler ateşlendi
Rusya'nın Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu, Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad bölgesinde düzenlenen tatbikatlarda S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemlerini ateşledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından ülkenin Astrahan bölgesinde S-400 hava savunma sistemi tatbikatı yapıldığını duyurdu. Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Batı Askeri Bölgesi Leningrad Hava Savunma Birliği, Astrahan Bölgesi'ndeki Ashuluk eğitim sahasında S-400 hava savunma sistemiyle tatbikat gerçekleştirdi.Uçaksavar topçuları 2 bin kilometrelik bir yürüyüş yaptıktan sonra Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad Bölgesi'nden tatbikatlara geldi." ifadelerine yer verildi.
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