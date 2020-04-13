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Rusya düğmeye bastı! S-400'ler ateşlendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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RUSYA DÜĞMEYE BASTI! S-400'LER ATEŞLENDİ

'nın Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu, Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad bölgesinde düzenlenen tatbikatlarda 'Triumf' uçaksavar füze sistemlerini ateşledi.

, resmi hesabından ülkenin Astrahan bölgesinde hava savunma sistemi tatbikatı yapıldığını duyurdu. Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Batı Askeri Bölgesi Leningrad Hava Savunma Birliği, Astrahan Bölgesi'ndeki Ashuluk eğitim sahasında S-400 hava savunma sistemiyle tatbikat gerçekleştirdi.Uçaksavar topçuları 2 bin kilometrelik bir yürüyüş yaptıktan sonra Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad Bölgesi'nden tatbikatlara geldi." ifadelerine yer verildi.

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