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Fransa’da caddelerde halk yerine geyikler gezdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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ile mücadele kapsamında halkı evlerine kapandı. Bu fırsattan yararlanan bir çift ise Toulouse sokaklarını gezerken görüntülendi.

ile mücadele kapsamında halkı evlerine kapanırken bir çift ise Toulouse sokaklarını gezerken görüntülendi.

Fransa’da caddelerde halk yerine geyikler gezdi FRANSA’DA CADDELERDE HALK YERİNE GEYİKLER GEZDİ

İLGİ KAYNAĞI OLDU

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle boş kalan sokaklarda gezinen geyikler, ilgi kaynağı oldu. Geyiklerin, Boissy-Saint Leger'e yakın ormanlık alandan geldiği bildirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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