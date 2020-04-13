13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 114 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 114 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
ABONE OL
İŞTE DÜNYADA KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI!

'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısıda 114 bin 270’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 853 bin 604’e yükselirken; 427 bin 801 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs salgını 'da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, 'da hayatını kaybeden kişi sayısı 17 bin 209'a yükselirken; vaka sayısı da 166 bin 931'e çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 474'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş , dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 474'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 71 bin 686'ya çıktığını açıkladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

ABD'DE VAKA SAYISI 560 BİN 433

dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 560 bin 433 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 115 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 2 milyon 816 bin 674 test yapıldığı bildirildi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. 'da vaka sayısı 156 bin 363 olurken, 19 bin 899 kişi hayatını kaybetti. 'da vaka sayısı 127 bin 854'e çıkarken; 3 bin 22 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. 'da 132 bin 591 kişide virüs tespit edildiği ve 14 bin 393 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükselirken, hasta sayısı 84 bin 279 oldu.

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı ARAP ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYIPLARI VE VAKA SAYILARI ARTTI
ABD'de korkutan koronavirüs açıklaması ABD'DE KORKUTAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI
Son dakika! Umutlandıran açıklama Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında duyurdu |Video SON DAKİKA! UMUTLANDIRAN AÇIKLAMA KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ CANLI YAYINDA DUYURDU |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA