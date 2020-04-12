Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları ve vaka sayılarında artış yaşandı. Kovid-19 kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 293'e, Irak'ta 76'ya, Katar'da 7'ye, Umman'da 4'e yükseldi. Cezayir, Irak, Katar, Umman, Bahreyn, Filistin, Mısır ve BAE'de Kovid-19 vaka sayıları arttı.
Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, 18 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 293'e yükseldiğini belirtti.
Ülkede 89 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1914'e yükseldiğini kaydeden Fevrar, iyileşen hasta sayısının ise 591 olduğunu söyledi.
- IRAK
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 76'ya ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, 34 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece ülkedeki vaka sayısının 1352'ye yükseldiği kaydedildi.
- KATAR
Katar Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha öldüğünü ve toplam can kaybının 7'ye yükseldiğini, 251 kişinin de enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 979 olduğunu açıkladı.
- UMMAN
Umman Sağlık Bakanlığı ise ülkede can kaybının 4'e, vaka sayısının ise 53 kişide virüs tespit edilmesiyle 599'a yükseldiğini duyurdu.
- BAHREYN
Bahreyn Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 47 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1087 olduğu, bunlardan 45'inin ülkedeki yabancı işçiler, 2'sinin ise yurt dışından gelenlerden oluştuğu belirtildi.
- FİLİSTİN
Filistin Sağlık Bakanlığı ise 20 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 288'e yükseldiğini açıkladı.
- MISIR
Mısır Sağlık Bakanlığı da 145 kişiye daha koronavirüs teşhisi koyulmasıyla ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 65'e çıktığını kaydetti.
- BAE
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı, ülkede 387 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 123'e yükseldi.
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