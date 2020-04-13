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ABD’de korkunç tablo! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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ABD'DE KORKUNÇ KORONA BİLANÇOSU!

İlk olarak ’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ’de bilanço ağırlaşıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 22 bini geçti.

'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle 'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 27 bin 318 artarak 560 bin 433'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 22 BİNİ GEÇTİ

Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 1,535 artarak 22 bin 115'e çıktı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

TRUMP : ABD'NİN YATAK KAPASİTESİ YETERLİ

ABD Başkanı , hastanelerde boşalan yatakların giderek artmasının iyiye işaret olduğunu belirtirken hastanelerde ihtiyaç olandan daha fazla boş yatak olduğunu belirtti.

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