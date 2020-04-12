ABD'de korkutan koronavirüs açıklaması
Koronavirüsten en çok can kaybının yaşandığı ABD'de yapılan bir araştırmanın sonuçları korku saldı. Dünya genelinde çoğunlukla yaşlılar uyarılırken, ABD'de yapılan araştırmada orta yaşlıların 10'da 1'inin hayatını kaybettiği vurgulandı.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan orta yaşlıların (45-65) 10'da birinin hayata tutunamadığı ortaya çıktı.
Sağlık alanında bilişim teknolojileri sunan Allscripts adlı şirket, ABD'de 43 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 6 bin 479 hasta kaydı üzerinden bir istatistik çalışması yaptı.
Çalışmaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hastaneye en çok yatırılan yaş grubu yüzde 21 ile 55-64. Bu grubu, yüzde 20 ile 65-74, yüzde 19 ile 20-44, yüzde 15 ile 45-54 ve 75-84 yaş takip ediyor.
Araştırmada 20 yaş altındaki kişilerin ise yüzde 2 ile en az hastaneye yatırılan grup olduğu dikkati çekiyor.
EN ÇOK ÖLÜM ORANI 85'YA ÜZERİNDE
Hastaneye yatırılan kişiler arasındaki ölüm oranı incelendiğinde ise en çok ölüm oranı yüzde 40 ile 85 yaş üstü hastalarda görülüyor.
Bu yaş grubunu ise yüzde 23 ile 65-74 yaş arasındaki hastalar izliyor.
Orta yaş olarak kabul edilen 45-65 yaş hastaların ise yüzde 10'u hastalığa direnemeyerek hayatını kaybediyor.
20 yaş altındaki hastalarda ölüm oranı yüzde 1 iken, 20-45 yaş grubunda ölüm oranı yüzde 4 olarak seyrediyor.
HAFİF VE ORTA ŞİDDETTE BELİRTİLERİ OLANLAR HASTALIĞI EVDE GEÇİRİYOR
Allscripts'in alt şirketi olan ve çalışma için verileri toplayan CarePort'un Üst Yöneticisi (CEO) Lissy Hu, yaptığı açıklamada, "Ortaya koyduğumuz bu çalışmadaki yüksek ölüm oranları, hastanelerin sadece ciddi belirtileri olan hastaları kabul ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.
Hu, hafif ve orta şiddette belirtileri olan Kovid-19 hastalarının genellikle hastalığı evde atlattıklarını söyledi.
ABD, Kovid 19 salgınında dünyada en çok vaka ve ölümün yaşandığı ülke olarak öne çıkıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de 530 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edilirken, ölü sayısı 21 bine yaklaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'de korkunç korona bilançosu!
- Çin'de koronadan ölümler sürüyor
- Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı
- Balkanlar ve İngiltere'den Türkiye'ye övgü!
- Avustralya’da ölenlerin sayısı 61’e çıktı
- İşte dünyada koronadan ölenlerin sayısı!
- Gizli belgeler ortaya çıktı! Dünya şokta...
- Libya'da Hafter'e ağır darbe
- Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
- Corona virüsü çözen bilim insanı susturulmuş!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar! Garanti, TEB, Yapı Kredi 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?
- İstanbul’da yoğun sis görüldü
- Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?
- The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (11 Nisan)
- Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte en eski kedi Nedjem'in anlamı nedir?
- Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşinin Fransızca olan kartvizitinde Madame L. Karaosmanoğlu yazarken Türkçe olanında ne yazar?
- Neil Armstrong'un eksi -150 santigrat derece soğuğa, 100 santigrat derecede sıcağa dayanıklı uzay kıyafetini hangi firma üretti?
- Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir?
- Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?