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Amazon'dan flaş karar! 75 bin kişi daha işe alınacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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75 BİN KİŞİ DAHA İŞE ALINACAK!

'li e-ticaret devi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çevrim içi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için geçen ay 100 bin yeni personel alacağını duyurmasının ardından, 75 bin kişinin daha edileceğini bildirdi.

'dan yapılan açıklamada, şirketin, geçen ay, Kovid-19 salgını sürecinde çalışanların ücretlerini artırmak için dünya çapında 350 milyon doların üzerinde yatırım yapma ve 100 bin kişiyi etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda istihdam edilenlerin genelinde çalışmaya başladığının aktarıldığı açıklamada, "Talebin arttığını görmeye devam ediyoruz ve bu benzeri görülmemiş süreçte müşterilerimize hizmet etmeye yardımcı olmak için 75 bin kişilik istihdam yaratarak işe alımlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ücret artışına yönelik yatırım yapmaya da devam edildiği belirtilerek, bu yatırımın da 500 milyon doları aşmasının beklendiği kaydedildi.

Amazon koronavirüs nedeniyle 100 bin personel alacak AMAZON KORONAVİRÜS NEDENİYLE 100 BİN PERSONEL ALACAK

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