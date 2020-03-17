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Amazon koronavirüs nedeniyle 100 bin personel alacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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DÜNYA DEVİ FİRMA 100 BİN PERSONEL ALACAK

Koronavirüs nedeniyle kalabalık alışveriş merkezlerine gitmeyen halk, ihtiyaçlarını internet üzerinden temin etmeye başladı. e-ticaret devi , artan talep sonrasında kadrosuna 100 bin yeni personel katacağını açıkladı.

Kovid-19 ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel alacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Amazon'un Dünya Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark tarafından kaleme alınan blog paylaşımında, Kovid-19 salgınıyla e-ticarete olan talepte önemli bir artış görüldüğü ve işgücü ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekildi.

Paylaşımda, söz konusu talep artışını karşılayabilmek için depo merkezleri ve dağıtım ağına istihdam edilmek üzere tam ve yarı zamanlı çalışacak 100 bin yeni personel alınacağı bildirildi.

Ayrıca, şirketin çalışanların maaşlarını artırmaya yönelik 350 milyon doları aşan bir yatırım yapacağının belirtildiği paylaşımda, ABD'deki çalışanların ücretlerinin saat başına 2 dolar, İngiltere'deki çalışanların 2 sterlin ve birçok Avrupa ülkesindeki çalışanların yaklaşık 2 avro artırılacağı kaydedildi.

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