Son dakika: Avustralya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 61’e çıktı
Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 61’e yükseldi.
NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard tarafından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a yakalanan biri kadın 2 kişi, Sydney kentinde hayatını kaybetti.
Ölen kadınının 74, erkeğin ise 76 yaşında olduğunu açıklayan Bakan Hazzard, eyaletteki ölü sayısının 26'ya, vaka sayısının da 2 bin 863'e yükseldiğini söyledi.
Yaşanan can kayıplarıyla Avustralya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 61'e çıkarken, 360 bini aşkın kişiye yapılan testler sonucunda 6 bin 322 kişinin de virüse yakalandığı belirlendi. Kovid-19 vakalarından 3 bin 338'inin de iyileştiği kaydedildi.
Öte yandan ülkedeki Kovid-19 vakalarının düşüş eğilimi göstermesine rağmen sosyal mesafe kısıtlamalarında hafifletilmeye gidilmeyeceğini vurgulayan Avustralya Sağlık Şefi Brendan Murphy, bunun için çok erken olduğunu söyledi.
Önlemler kapsamında ibadet yerleri, yüzme havuzları, müzeler, kütüphaneler, plajlar gibi halkın toplanma alanlarının kapatıldığı Avustralya'da, sağlık ihtiyacı, egzersiz, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kuralları yürürlükte bulunuyor.
Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yanı sıra acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri de yasaklandı.
Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapılabildiği Avustralya'da kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezalarına çarptırılıyor.
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