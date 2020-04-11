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Sky News Arapça Türkiye övülünce yayını kesti! Başarıyı hazmedemediler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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SKY NEWS ARAPÇA TÜRKİYE ÖVÜLÜNCE YAYINI KESTİ!

'de yayın yapan Arapça kanalı, 'nün, ’nin koronavirüsle mücadele kapsamında ülkelere gönderdiği tıbbı malzeme desteği ve dayanışmasını övmesi üzerine apar topar canlı yayını kesti.

, koronavirüs salgınından etkilenen 50'den fazla ülkeye yardım elini uzattı.

Aralarında ABD, , ve 'nın olduğu birçok ülkeye tıbbi malzeme gönderildi.

Birleşik Arap Emirlikleri () merkezli yayın yapan Arapça televizyonu, dünyanın dört bir yanına yardım ulaştıran Türkiye'nin tutumunu hazmedemedi.

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TÜRKİYE'Yİ ÖVÜNCE YAYINDAN ALDILAR
Yayında bir () yetkilisinin, "Bu salgına hazır Avrupa ülkesi yok. Türkiye yardım teklif etti. Birçok ülkede Türk yardım ekipleri var." şeklindeki açıklaması aktarıldı.

BAE merkezli televizyon, DSÖ yetkilisinin Türkiye'nin tıbbı malzeme desteği ve dayanışmasını övmesi üzerine, canlı yayını apar topar kesti.

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