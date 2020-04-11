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Bilim insanları açıkladı! Corona virüs mutasyona uğradı, üç koldan saldırıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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VİRÜS MUTASYONA UĞRADI, ÜÇ KOLDAN SALDIRIYOR

Bilim insanları koronavirüsün üç farklı tipte yayıldığını açıkladı. Virüs farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemlerini yıkmak için sürekli mutasyona uğruyor.

'de 'nin COVID-19'un genetik geçmişini ortaya çıkarmak için yaptığı araştırmada, virüsün temel olarak üç farklı şekilde mutasyona uğradığı keşfedildi. Virüse ait aralık-mart tarihleri arasındaki örneklerin incelendiği araştırmada, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşan orijinal hali olan Tip A, şu anda en çok 'de ve 'da bulunuyor. Uzmanlara göre, 'de salgın döneminde yaygın olan virüs, ilginç bir şekilde Tip A değildi. Koronavirüs ile ocak ayında mücadeleye başlayan Çin'de salgının zirvede olduğu dönemde, virüsün değişime uğramış hali Tip B dolaşımdaydı.

ABD ÖNLEM ALMAYINCA ORİJİNAL VİRÜS HIZLA YAYILDI
Araştırmada ABD'de yaygın olan koronavirüs vakalarının üçte ikisinin virüsün hayvandan insana bulaştığı Tip A olduğu ifade edilirken, incelenen vakaların büyük kısmının 'tan değil, California'dan geldiği vurgulandı. Bilim insanları, virüsün ABD'ye orijinal formunda hızlı bir şekilde yayıldığını söylerken, bunun virüsün orijinal formunun herhangi bir önlem uygulanmadan yayılmaya devam etmesine neden olduğunu ifade etti. Araştırmaya göre , , , ve 'de Tip B yaygın durumda.

AVRUPA'YA SİNGAPUR'DAN GEÇİP MUTASYONA UĞRADI
Tip B'den türeyen Tip C ise Singapur gibi ülkelerde görülüyor. Tip C virüsünün Singapur'dan Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldığı belirtilirken buna karşın, Avrupa'da görülen en yaygın virüs ise Tip B. Bilim insanları, virüsün farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemiyle savaşmak için sürekli mutasyon geçirdiğini belirtiyor.

GRİPTEN 10 KAT DAHA ÖLDÜRÜCÜ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine konuştu. Koronavirüs ile gribi (influenza) kıyaslayan Ghebreyesus, "COVID-19'un ölüm oranının gripten 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir" diye konuştu.

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