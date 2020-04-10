Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere önemli uyarı! "2.4 kat daha fazla..."
Corona virüs vaka ve ölü sayısının artmasından sonra alınan tedbirleri değerlendiren Prof. Dr. Ateş Kara; sigara içen vatandaşlar hakkında dikkat çekici uyarılarda bulundu. Virüsün çıkış noktası olan Wuhan'da yapılan araştırmada sigara içen kişilerde içmeyenlere göre virüsün görülme olasılığının 2.4 kat fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, "Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı" dedi.
Corona virüsün ülkemizde görüldüğü 11 Mart'tan bu yana kamuoyunun sorularını yanıtlayan, televizyon programlarında insanları uyaran Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bu kez de sigara içenler hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Daha önce sigara içenlerin içmeyenlere göre yüzde 14 daha fazla risk altında olduğunu ifade eden bilim insanlarının bu görüşüne bir destek de Prof. Kara'dan geldi.
PROF. DR. ATEŞ KARA'DAN SİGARA UYARISI!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı. Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi. Wuhan'da yapılan araştırma, Covid-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu" açıklamasında bulundu.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Öner Eyüpoğlu ise daha önce yaptığı bir açıklamada koronavirüsün sigara içen kişilerde etkisinin daha fazla olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Sigara içenlerde akciğer hücreleri yüzeylerinde gelişen değişiklikler sonucunda koronavirüslerin solunum yolu hücrelerine girişi kolaylaşıyor."
O KİŞİLERDE ENFEKSİYON DAHA AĞIR SEYREDİYOR
Prof. Dr. Eyüpoğlu, sigara içenlerde koronavirüsün etkilerinin daha fazla hissedilebileceğini kaydederek, "Bağışıklık sistemi virüsü yenmekte önemli bir faktördür. Genel olarak, bağışıklık sistemimiz yaşlılarda, altta yatan kronik hastalığı olanlarda, kanser hastalarında, iyi beslenmeyenlerde, bedensel ya da ruhsal olarak aşırı yorgun olan bireylerde daha zayıf oluyor.
Bu bireylerde virüs enfeksiyonları daha ağır seyrediyor. Tütün ve tütün ürünleri sigara, nargile gibi kullanımı da solunum yollarının savunma mekanizmalarını bozuyor ve Covid-19 dahil pek çok solunum yolu enfeksiyonunun gelişimini kolaylaştırıyor. Sigara içenlerde akciğer hücreleri yüzeylerinde gelişen değişiklikler sonucunda koronavirüslerin solunum yolu hücrelerine girişi kolaylaşıyor. Salgın sürecinde yapılan çalışmalarda sigara içenlerde ağır zatürre ve solunum yetmezliği ile seyreden Covid-19 vakalarının daha sık olduğu ve bu grupta ölüm riskinin daha yüksek olduğu saptanmış.
Sigara, hava yolları ve akciğer dokusunda savunma sistemini bozar. Bu nedenle her türlü enfeksiyon daha kolay gelişir ve ağır seyreder. Solunum yetmezliği daha kolay gelişir. Bu nedenle sigara kullanan vatandaşlarımızdan pek çok hastalığın önemli nedeni olan sigarayı en kısa sürede bırakmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
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