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Dünya Sağlık Örgütü'nden Başkan Erdoğan'a teşekkür

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2020
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DSÖ'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum." dedi...

(DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum." dedi.

Ghebreyesus, "Türkiye'nin Kovid-19 konusunda sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı." açıklamasında bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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