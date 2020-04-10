Trump'tan koronavirüs açıklaması: İlk tahminlerden daha az kişi ölebilir

ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülkesinin durumu için ilk tahminlerin atlında ölüm yaşanabileceğini belirten Trump, "60 bin seviyesinde kalırsak, inanılmaz olur. Bu mutlu olunacak bir şey değil ama kesinlikle ilk tahminlerin çok altında bir rakam" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin ülkedeki ilk tahminlerin aksine virüs kaynaklı ölümlerin 100 binden daha az olabileceğini açıkladı.

Trump, Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü'nün, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Dünyadaki petrol fiyatlarına ilişkin dün gece Rusya, Suudi Arabistan ve Meksika ile bir görüşme yaptığını aktaran Trump, Meksika'nın petrol üretimini 100 bin varil azaltma kararından memnun olduklarını söyledi.

Trump, ABD'deki ölü sayılarının artmasına dikkati çekerek, "Ülkemiz büyük bir felaket ve acının ortasında ancak durumun iyiye gittiğine dair güçlü işaretler görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"DETROİT VE NEW ORLEANS'DA İSTİKRAR YAKALANIYOR"

Ülkede virüsün en sıcak noktası olan New York'taki duruma da değinen Trump, "New York'ta hastanede kalmaya ihtiyaç duyan hasta sayısı düşüyor. Bu, buradaki durumun düşüşe geçeceğinin göstergesi. Detroit ve New Orleans'da bir istikrar yakalanıyor gibi duruyor." yorumunda bulundu.

Trump, ABD'de Kovid-19'a ilişkin daha önce yapılan bazı modellemelerde ülkede 100 ila 240 bin ölüm olacağının ön görüldüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlk tahminlerin aksine 100 binden daha az kişinin öleceği bir döneme doğru ilerliyoruz. 60 bin seviyesinde kalırsak, inanılmaz olur. Bu mutlu olunacak bir şey değil ama kesinlikle ilk tahminlerin çok altında bir rakam."

"HENÜZ ZİRVEYİ GÖRMEDİK"

Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Anthony Fauci de toplantıda söz alarak soruları yanıtladı.

Birx, bazı bölgelerin durumunun iyileştiğine işaret ederek, "Elimizde durumun iyiye gittiğine dair işaretler olabilir ancak henüz zirveyi görmedik." uyarısında bulundu.

Salgının ne boyutta olduğunu henüz bilmediklerini vurgulayan Birx, "Bu buz dağının sadece tepesi mi, yarısı mı ya da üçte biri mi henüz bilmiyoruz." yorumunu yaptı.

Birx, ABD toplumuna, "sosyal mesafeye ve alınan önlemlere uymaları" çağrısı yaparak, birçok ülkeye göre ABD'deki ölüm oranlarının düşük olduğunun altını çizdi.

Fauci de ülkedeki virüs önlemlerinin gevşetilip gevşetilmemesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Doğru zamanda bazı önlemleri gevşetmeye karar veririz. Ancak o zaman bile yeni vakalar göreceğimizden şüphemiz yok, görmezsek sürpriz olur. Önemli olan, ortaya çıkan yeni vakalarla nasıl mücadele edeceğimiz."