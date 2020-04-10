Trump'tan koronavirüs açıklaması: İlk tahminlerden daha az kişi ölebilir
ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgını hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülkesinin durumu için ilk tahminlerin atlında ölüm yaşanabileceğini belirten Trump, "60 bin seviyesinde kalırsak, inanılmaz olur. Bu mutlu olunacak bir şey değil ama kesinlikle ilk tahminlerin çok altında bir rakam" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin ülkedeki ilk tahminlerin aksine virüs kaynaklı ölümlerin 100 binden daha az olabileceğini açıkladı.
Trump, Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü'nün, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Dünyadaki petrol fiyatlarına ilişkin dün gece Rusya, Suudi Arabistan ve Meksika ile bir görüşme yaptığını aktaran Trump, Meksika'nın petrol üretimini 100 bin varil azaltma kararından memnun olduklarını söyledi.
Trump, ABD'deki ölü sayılarının artmasına dikkati çekerek, "Ülkemiz büyük bir felaket ve acının ortasında ancak durumun iyiye gittiğine dair güçlü işaretler görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"DETROİT VE NEW ORLEANS'DA İSTİKRAR YAKALANIYOR"
Ülkede virüsün en sıcak noktası olan New York'taki duruma da değinen Trump, "New York'ta hastanede kalmaya ihtiyaç duyan hasta sayısı düşüyor. Bu, buradaki durumun düşüşe geçeceğinin göstergesi. Detroit ve New Orleans'da bir istikrar yakalanıyor gibi duruyor." yorumunda bulundu.
Trump, ABD'de Kovid-19'a ilişkin daha önce yapılan bazı modellemelerde ülkede 100 ila 240 bin ölüm olacağının ön görüldüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:
"İlk tahminlerin aksine 100 binden daha az kişinin öleceği bir döneme doğru ilerliyoruz. 60 bin seviyesinde kalırsak, inanılmaz olur. Bu mutlu olunacak bir şey değil ama kesinlikle ilk tahminlerin çok altında bir rakam."
"HENÜZ ZİRVEYİ GÖRMEDİK"
Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Anthony Fauci de toplantıda söz alarak soruları yanıtladı.
Birx, bazı bölgelerin durumunun iyileştiğine işaret ederek, "Elimizde durumun iyiye gittiğine dair işaretler olabilir ancak henüz zirveyi görmedik." uyarısında bulundu.
Salgının ne boyutta olduğunu henüz bilmediklerini vurgulayan Birx, "Bu buz dağının sadece tepesi mi, yarısı mı ya da üçte biri mi henüz bilmiyoruz." yorumunu yaptı.
Birx, ABD toplumuna, "sosyal mesafeye ve alınan önlemlere uymaları" çağrısı yaparak, birçok ülkeye göre ABD'deki ölüm oranlarının düşük olduğunun altını çizdi.
Fauci de ülkedeki virüs önlemlerinin gevşetilip gevşetilmemesine ilişkin, şunları kaydetti:
"Doğru zamanda bazı önlemleri gevşetmeye karar veririz. Ancak o zaman bile yeni vakalar göreceğimizden şüphemiz yok, görmezsek sürpriz olur. Önemli olan, ortaya çıkan yeni vakalarla nasıl mücadele edeceğimiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Dünya genelindeki vaka sayısı açıklandı
- ABD'de yaşayan doktor A Haber'e konuştu
- 99 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi, koronavirüsü yendi
- İletişim Başkanı Altun'dan milyonlara koronavirüs mesajı
- İngiltere'de 24 saatte 980 kişi öldü
- Japonya'da uzaktan muayene uygulaması
- DSÖ'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
- İtalya koronavirüste son sayıyı açıkladı
- Petrol üretiminin azaltılması kararından memnun
- İngiltere Başbakanı Johnson yürümeye başladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
- Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
- e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman?
- Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama
- Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?
- İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?
- Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?
- Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama