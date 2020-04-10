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Son dakika: İngiltere'de 24 saatte koronavirüsten 980 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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İNGİLTERE'DE 24 SAATTE 980 KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika haberleri.. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 958 oldu.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 958 oldu.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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