Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüs vaka sayıları arttı
Son dakika haberine göre, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Suudi Arabistan'da 2 bin 932'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 bin 659'a yükseldi.
Açıklamada ayrıca, ülkede 16 kişinin daha iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 631'e ulaştığı aktarıldı.
Suudi Arabistan'da bugüne kadar 41 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
BAE'DE VAKA SAYISI 300 ARTTI
BAE Sağlık Bakanlığı da ülkede 300 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Böylece toplam vaka sayısı 2 bin 659'a yükseldi.
Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının da 53 artarak 239'a ulaştığı ifade edildi.
BAE'de daha önce Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
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