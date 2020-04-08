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Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüs vaka sayıları arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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O ÜLKELERDE KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI ARTTI

Son dakika haberine göre, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 'da 2 bin 932'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde () 2 bin 659'a yükseldi.

Açıklamada ayrıca, ülkede 16 kişinin daha iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 631'e ulaştığı aktarıldı.

'da bugüne kadar 41 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

BAE'DE VAKA SAYISI 300 ARTTI

da ülkede 300 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Böylece toplam vaka sayısı 2 bin 659'a yükseldi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının da 53 artarak 239'a ulaştığı ifade edildi.

BAE'de daha önce Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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