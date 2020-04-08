İşte Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) istatistiği! Rakamlar ve tablolarla...

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı zamanında alınan önlemler Türkiye'ye önemli bir avantaj kazandırdı. Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2'ler seviyesinde seyrediyor.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 222 bin 868 test sonucunda 34 bin 109 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bu süreçte, 725 kişi hayatını kaybederken 1582 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 7 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayısın��n 311 olduğu 20 Mart'ta 5 ölüm kayıtlara geçerken ölümlerin vakalara oranı yüzde 1,6 oldu.