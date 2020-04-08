İşte Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) istatistiği! Rakamlar ve tablolarla...
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı zamanında alınan önlemler Türkiye'ye önemli bir avantaj kazandırdı. Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2'ler seviyesinde seyrediyor.
Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 222 bin 868 test sonucunda 34 bin 109 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.
Bu süreçte, 725 kişi hayatını kaybederken 1582 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.
Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 7 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti.
Vaka sayısın��n 311 olduğu 20 Mart'ta 5 ölüm kayıtlara geçerken ölümlerin vakalara oranı yüzde 1,6 oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Bir çok ülke uzaktan eğitime başlayamadı"
- Eşi de koronavirüse yenik düştü! Acı haber geldi
- Bulgaristan'dan Türkiye'ye vize kolaylığı
- Nisan ayı LGS örnek sorular listesi!
- Bakan Kasapoğlu'ndan koronavirüs mesajı
- MHP'den ser tepki: PKK'yı savunanlar Kandil'e gitsin
- Bakan Koca: Yüce Meclisimize şükran borçluyuz
- Son dakika: Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü
- Dev proje koronavirüs ile mücadelede "kale" olacak
- Irak'tan gelen Türkler karantinaya alındı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması
- Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?
- 2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
- Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?
- 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?
- Dünya şokta! Koronavirüsten sonra Dang humması nedir? Dang humması belirtileri neler? Bulaşıcı mı?
- 8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı
- Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel kataloğu: ŞOK indirimleri sürprizlerle dolu! İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu