İngiltere'de korkunç koronavirüs bilançosu: 24 saatte 938 ölü
Son dakika haberi... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97 oldu. Son 24 saatte 12 bin 959 kişiye daha test yapılırken, toplam test sayısı 232 bin 708'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 938 ile Kovid-19 salgınında bir gün içindeki en fazla ölüm kaydedildi.
Toplam can kaybı 7 bin 97 olurken, Kovid-19 görülen vaka sayısı da 5 bin 492 artışla 60 bin 733'e çıktı.
Son 24 saatte 12 bin 959 kişiye daha test yapılırken, toplam test sayısı 232 bin 708'e yükseldi.
Bugünkü sayılara Londa'daki iki bölge ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın verilerinin dahil olmadığı belirtildi.
Can kayıpları, son 7 günde 563, 569, 684, 708, 621, 439 ve 786 olarak gerçekleşmişti.
HÜKÜMET KOVİD-19 PLANINDA GERİ ADIM ATMIŞTI
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.
Kovid-19 testleri İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı.
Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için pazar akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşmişti.
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