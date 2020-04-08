08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İran’da koronavirüs 121 can daha aldı

İran’da koronavirüs 121 can daha aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2020
ABONE OL
İRAN’DA KORONAVİRÜS 121 CAN DAHA ALDI

İran’da koronavirüs (Covid–19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 121 artarak 3 bin 993'e çıktı. Hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 64 bin 586’ya yükseldi.

bu sayıyı 4 bin 3 kişi olarak açıklamıştı ancak sayı 3 bin 993 olarak düzeltildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 997 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 64 bin 586'ya yükseldiğini duyurdu. Sözcü, bugüne kadar toplam 220 bin 975 test yapıldığını aktardı.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 29 bin 812 kişi olarak bildirildi. 3 bin 956 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA