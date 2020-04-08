08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Odaklanmamız gereken nokta...

İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Odaklanmamız gereken nokta...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2020
ABONE OL
İNGİLTERE'DEN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü, İngiliz hükümetinin koronavirüsün (Covid-19) yayılmasının ülkede ne zaman zirve noktaya geleceğini bilmediğini açıkladı.

İngiliz medyasındaki habere göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, koronavirüsün her gün daha fazla can aldığı ülkede, yayılmanın ne zaman zirve noktasına geleceğinin bilinmediğini söyledi.

"ODAKLANMAMIZ GEREKEN NOKTA..."

Sözcü, açıklamasında, "Zirvenin ne zaman olacağını söylemek için çok erken. Odaklanmamız gereken nokta, hastalığın yayılmasını önlemek" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI NİSAN'IN İKİNCİ HAFTASI ZİRVE OLABİLİR DEMİŞTİ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Modelleme, zirvenin önümüzdeki birkaç hafta içinde beklenenden daha erken geleceğini öne sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA