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Nepal'in başkenti Katmandu'da polisten koronavirüse karşı ilginç yöntem | Video

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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O ÜLKEDE KORONAVİRÜSE KARŞI İLGİNÇ YÖNTEM

'in başkenti 'da polis kornavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını uymayan kişilere karşı ilginç bir yöntem geliştirdi.

polisi yasağa uymayan kişileri uzaktan gözaltına alan 1 metrelik kıskaç kullanıyor. Güvenlik güçleri yasağa uymayanları bu kıskaçla belinden yakalayıp 1-2 saat ayakta bekletiyor. Polisten yapılan açıklamada, bu yöntemin oldukça etkili olduğu belirtildi.
Nepal'in başkenti Katmandu'da polisten koronavirüse karşı ilginç yöntem | Video NEPAL'İN BAŞKENTİ KATMANDU'DA POLİSTEN KORONAVİRÜSE KARŞI İLGİNÇ YÖNTEM | VİDEO

Nepal polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu alet 5 yıldır depomuzda duruyor. Daha önce kalabalığı kontrol etmek için kullanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Müfettiş Dilli Raj Sapkot, koronavirüsün yayılmasından sonra bu kıskaçların yararlı olduğunu vurgularken; sosyal mesafeyi bu kıskaçlarla koruduklarını ifade etti.

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