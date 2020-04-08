Son dakika: BM'den İdlib'e 48 tırlık insani yardım
Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 48 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi. İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Koronavirüs karantinasındayken uzaktan Müslüman oldu
- Koronavirüs hatalarını tek tek yazdılar! İşte İtalya'dan çıkarılacak dersler...
- İran’da koronavirüs 121 can daha aldı
- O ülkede koronavirüse karşı ilginç yöntem
- İtalya'da köprü çöktü! Korkunç manzara...
- Ukrayna'da 3 aylık bebekte korona çıktı
- Koronavirüsün başladığı yerde karantina sona erdi!
- İngiltere'den flaş koronavirüs açıklaması
- "ABD sağlık alanında terörizm uyguluyor"
- İngiltere Başbakanı Johnson hakkında önemli açıklama
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
- Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?
- 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?
- Dünya şokta! Koronavirüsten sonra Dang humması nedir? Dang humması belirtileri neler? Bulaşıcı mı?
- 8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı
- Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel kataloğu: ŞOK indirimleri sürprizlerle dolu! İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Ücretsiz izne çıkanlara müjde! Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Başvuru şartları neler? Başvuru formu...
- Son dakika: Af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR kura tarihi