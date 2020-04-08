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Son dakika: BM'den İdlib'e 48 tırlık insani yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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BM'DEN İDLİB'E 48 TIRLIK İNSANİ YARDIM

Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler () tarafından 'nin kentine 48 tırlık malzemesi gönderildi. İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

'nin yardımlarını taşıyan tırlar, 'ın Reyhanlı ilçesindeki 'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki malzemelerinin ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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