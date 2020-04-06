Son dakika: Liberya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Batı Afrika ülkesi Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm yaşandı. Kıtada 51 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı ise bir günde 8 bin 536'dan 9 bin 198’e yükseldi.
Sağlık Bakanı Dr. Wilhelmina Jallah, basına yaptığı açıklamada, başkent Monrovia'da bir hastanede 72 yaşındaki bir hastanın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Jallah, ülkede şimdiye kadar 13 vakanın görüldüğünü, bu kişilerin karantinaya alındığını belirtti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre, kıta genelinde yeni tip koronavirüsten son 24 saatte 54 hasta daha hayatını kaybetti. Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 414 oldu.
Kıtada 51 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı ise bir günde 8 bin 536'dan 9 bin 198'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 813 oldu.
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