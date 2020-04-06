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Son dakika: Liberya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2020
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LİBERYA'DA KOVİD-19 NEDENİYLE İLK ÖLÜM

Batı ülkesi 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm yaşandı. Kıtada 51 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı ise bir günde 8 bin 536'dan 9 bin 198’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Wilhelmina , basına yaptığı açıklamada, başkent Monrovia'da bir hastanede 72 yaşındaki bir hastanın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Jallah, ülkede şimdiye kadar 13 vakanın görüldüğünü, bu kişilerin karantinaya alındığını belirtti.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre, kıta genelinde yeni tip koronavirüsten son 24 saatte 54 hasta daha hayatını kaybetti. Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 414 oldu.

Kıtada 51 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı ise bir günde 8 bin 536'dan 9 bin 198'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 813 oldu.

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