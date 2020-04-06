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Son dakika: Almanya'nın corona virüs ile savaşında korkutan rakam

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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ALMANYA'NIN KORONA İLE SAVAŞINDA KORKUTAN RAKAM

Son dakika haberine göre; Corona virüs ile adeta savaş veren dünyadan yeni haberler düşmeye devam ediyor. Son haber ise 'dan geldi. Ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.

Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu.

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34 TÜRK KORONAVİRÜS SEBEBİ İLE VEFAT ETTİ

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.

AVRUPA KAN AĞLIYOR

; ABD, ve 'nın ardından dünyanın dördüncü en yüksek koronavirüs vakasına sahip olurken, ölüm sayısında ise 9. sırada bulunuyor.

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