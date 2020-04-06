Son dakika: Almanya'nın corona virüs ile savaşında korkutan rakam

Son dakika haberine göre; Corona virüs ile adeta savaş veren dünyadan yeni haberler düşmeye devam ediyor. Son haber ise Almanya'dan geldi. Ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.

Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu.

34 TÜRK KORONAVİRÜS SEBEBİ İLE VEFAT ETTİ

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.



AVRUPA KAN AĞLIYOR

Almanya; ABD, İspanya ve İtalya'nın ardından dünyanın dördüncü en yüksek koronavirüs vakasına sahip olurken, ölüm sayısında ise 9. sırada bulunuyor.

