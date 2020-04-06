Rum tarafında tehlike çanları çalıyor! Ekonomi corona virüs alarmı veriyor
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) bir çok ülkenin ekonomisini de etkiledi. AB ülkesi Güney Kıbrıs ekonomisi koronavirüs ile mücadele konusunda alarm verdi. Kritik açıklama ise Rum Yönetimi Maliye Bakanı Konstantinos Petridis'tan geldi. Petridis, koronavirüs nedeniyle devlet gelirlerinin büyük oranda azaldığını belirterek, "şu anki ekonomik koşullar savaştaki koşullarla aynı" dedi.
Rum tarafında corona virüsün (Covid-19) etkisi ile ekonomide tehlike çanları çalıyor. Rum hükümeti de, yaşanan ekonomik daralma nedeniyle bir milyar Euro'luk iç borçlanmaya gidecek. Nisan ayının daha da kötü geçeceğini kaydeden Rum Bakan, gayri safi milli hasılanın yüzde 10'u oranında bir gerilemenin beklendiğini ifade etti.
BANKALAR FAİZ ALMAYACAK
Güney'deki ertelenen kredilerden faiz alınmayacağını kaydeden Petridis, "Olması gereken de buydu" diye konuştu.
Rum hükümeti de, corona virüs sebebiyle ortaya çıkan finansal ihtiyaçların karşılanması amacıyla bankalardan bir milyar Euro'luk iç borçlanma yoluna gidecek.
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