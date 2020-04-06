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Google'dan dikkat çeken rapor: Corona virüs sonrası Türkiye!

Dünya corona virüsten korunmak için bir dizi tedbirler aldı. Bu kapsamda Google, koronavirüs salgını boyunca 130 ülkede, hatta aynı ülkenin farklı bölgelerinde insanların hareketlerini izleyerek farklı eğilimleri belgelemeye ve bunları yayınlamaya başladı. Bu ülkeden biri de elbette Türkiye'ydi. İşte salgın sonrası Google'dan dikkat çeken Türkiye raporu...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 09:19
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Google'dan dikkat çeken rapor: Corona virüs sonrası Türkiye!

Google, koronavirüs sonrası değişen alışkanlıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.

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Google'dan dikkat çeken rapor: Corona virüs sonrası Türkiye!

Google zaten daha önce de benzer bir şekilde belli müzeler, dükkanlar ve diğer bazı mekanların en kalabalık olduğu zamanları gösteriyor, farklı yolların trafik yoğunluğunu güncellemek suretiyle motorlu araç sürücülerine destek sağlıyordu.

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Google'dan dikkat çeken rapor: Corona virüs sonrası Türkiye!

Hürriyet'in haberine göre; şimdi aynı veriler, insan yoğunluğunu, salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönemle karşılaştırmak için kullanılacak.

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Google'dan dikkat çeken rapor: Corona virüs sonrası Türkiye!

PERAKENDE DÜKKANLARI VE VAKİT GEÇİRİLEN DİĞER YERLER
Google Haritalar servisinde kullanıcıların konumlarına göre derlenen bilgilere göre Şubat ortasından Mart sonuna doğru AVM ve çeşitli mağazalarda vakit geçirenlerin oranı yüzde 75 azaldı.

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Google'dan dikkat çeken rapor: Corona virüs sonrası Türkiye!

GIDA ÜRÜNLERİ SATAN DÜKKANLAR VE ECZANELER
Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczanelerde de durum pek farklı değil. İnsanlar bu verilere göre temel gıda için dahi daha az dışarı çıkıyor; zorunda olmadıkça gitmiyor. Aynı süre aralığında bu dükkanlara olan ilgi yüzde 39 oranında azalmış durumda.