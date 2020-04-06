HaberlerGaleriGoogle'dan dikkat çeken rapor: Corona virüs sonrası Türkiye!
Google'dan dikkat çeken rapor: Corona virüs sonrası Türkiye!
Dünya corona virüsten korunmak için bir dizi tedbirler aldı. Bu kapsamda Google, koronavirüs salgını boyunca 130 ülkede, hatta aynı ülkenin farklı bölgelerinde insanların hareketlerini izleyerek farklı eğilimleri belgelemeye ve bunları yayınlamaya başladı. Bu ülkeden biri de elbette Türkiye'ydi. İşte salgın sonrası Google'dan dikkat çeken Türkiye raporu...
Giriş Tarihi: 06.04.2020 09:16Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 09:19