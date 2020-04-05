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Son dakika: İsrail'de corona virüs hızla yayılıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
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İSRAİL'DE DE VİRÜS HIZLA YAYILIYOR

Son dakika haberine göre 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 18'e ulaşırken, can kaybı 46'ya çıktı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan iki hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

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Açıklamada ayrıca 'de 167 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 18'e çıktığı aktarıldı.

Hastalardan 127'sinin durumunun ağır olduğu, 477 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

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İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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