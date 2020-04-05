Son dakika: İspanya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 674 kişi öldü

Son dakika haberi... İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 12 bin 418'e çıktı

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı. Avrupa'da corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 46 bin 33 oldu.

Avrupa'daki corona virüs kaynaklı can kayıplarının yüzde 85'i İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'de gerçekleşti. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da son 24 saate koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 674 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 12 bin 418'e çıktı.



Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İspanya'da son 24 saatte 674 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 12 bin 418'e yükselirken; 130 bin 759 kişide de virüs tespit edildi.

İRAN

İran'da, son 24 saatte 151 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 603'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 483 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 58 bin 226'ya çıktığını duyurdu. Sözcü, ülkede bugüne kadar toplam 189 bin 790 test yapıldığını söyledi.

Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 22 bin 11 kişi olarak bildirildi. 4 bin 57 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.