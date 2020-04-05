İngiliz basını duyurdu! İşte koronavirüsün 2 yeni belirtisi
İngiliz basını duyurdu! İşte koronavirüsün 2 yeni belirtisi... İngiltere'de King's College London'daki bilim insanları koronavirüsün belirtileri üzerine bir araştırma yaptı. 400 binden fazla insanın koronavirüs semptomları incelenerek yapılan araştırmada iki yeni semptomun tespit edildiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, enfeksiyon belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içeriyor ancak son olarak İngiliz bilim insanlarının 400 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmada, yüzde 53'lük kısımda yorgunluk ve halsizlik, yüzde 18'inde ise koku ve tat alma duyusunda kayıp yaşandığı saptandı.
Yeni belirtiler henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından listeye eklenmedi.
İşte koronavirüste diğer görülen en belirgin özellikler...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Diyarbakır'da korkunç olay! 2 kardeş hayatını kaybetti
- Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun milyonları şaşırttı!
- Kutsal Emanetler’de aralıksız Kur’an tilaveti
- İşte beyni hasta eden besinler listesi
- Avrupa'da birinci, dünyada ikinci olacak...
- Sağlık çalışanın oturduğu apartmanda utandıran yazı
- Bildiklerinizi unutun! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi şoke etti
- Trabzon'da belediyeden şiveli mesaj
- Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!
- “Bizi nereye kadar tutacaklar” diyen genç kıza 3 bin lira ceza
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Bu yıl olduğu gibi içerisinde 5 cumartesi olan bir şubat ayı hangi yılda da olacaktır?
- Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
- 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?