İngiliz basını duyurdu! İşte koronavirüsün 2 yeni belirtisi... İngiltere'de King's College London'daki bilim insanları koronavirüsün belirtileri üzerine bir araştırma yaptı. 400 binden fazla insanın koronavirüs semptomları incelenerek yapılan araştırmada iki yeni semptomun tespit edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, enfeksiyon belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içeriyor ancak son olarak İngiliz bilim insanlarının 400 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmada, yüzde 53'lük kısımda yorgunluk ve halsizlik, yüzde 18'inde ise koku ve tat alma duyusunda kayıp yaşandığı saptandı.

Yeni belirtiler henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından listeye eklenmedi.

İşte koronavirüste diğer görülen en belirgin özellikler...