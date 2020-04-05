İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "koronavirüs" açıklaması: Tarih verdi...
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için alınan sağlık tedbirlerinin yanında ticari faaliyetlerin de sürdürülebileceğini belirterek "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler." dedi.İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği "Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı"nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ruhani, "Rejim muhalifleri, halkı, sağlıkla ekonomi arasında tercihe zorluyor. Halbuki sağlık tedbirleriyle ekonomik faaliyetler eş zamanlı gerçekleştirilebilir." dedi.
Gerekli tedbirlere riayet etme şartıyla bazı ticari işletmelerin gelecek günlerde faaliyetlerine başlayabileceğini dile getiren Ruhani, "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler, Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler." diye konuştu.
Ruhani, 11 Nisan Cumartesi gününden itibaren devlet dairelerinin üçte iki personelle halka hizmet vermeye başlayacağını, söz konusu tarihten itibaren resmi kurumların 07.00 ila 14.00 saatlerinde açık olacağını söyledi.
Kutsal mekanların ziyaret yasağının 19 Nisan'a kadar devam edeceğini belirten Ruhani, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde 18 Nisan'a kadar verilen aranın uzatılabileceğini kaydetti.
İRAN'DA ALINAN TEDBİRLER
İran'da 7 Mart'ta büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. 25 Mart'ta ise yasağın boyutu genişletilerek halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.
Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, spor ve sanat organizasyonları da iptal edilmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manav ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 8 Nisan'a kadar kapatılmıştı.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.
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