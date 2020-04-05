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Haberler Galeri Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle cesetler...

Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle cesetler...

Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili korkunç kareler gelmeye devam ediyor. Şimdiye akdar kadar dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla insanda görülen koronavirüs, 64 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. ABD'de bir hastanenin içinden çekilen fotoğraf şoke etti.

Giriş Tarihi: 05.04.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 14:21
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Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar
Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar

Coeona virüsün (Covid-19) ABD'de en hızlı yayıldığı kent olan New York'ta ise, Brooklyn'deki bir hastaneden gelen fotoğraflar yalnızca ülkeyi değil dünyayı çalkaladı.

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Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar
Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, olağan hale gelen günlük basın toplantısında bugüne kadar en karanlık tabloyu çizip "Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak" dedi.

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Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar
Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar

Washington yönetiminin eyaletlere yardım odaklanacağını belirten Trump, New York kentinde 1000 asker konuşlandırdıklarını açıkladı. ABD lideri, askeri personel arasında doktorların ve hemşirelerin de olduğu bilgisini verdi.

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Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar
Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar

ABD'de yalnızca üç günde vaka sayısı yaklaşık 100 bin arttı, can kayıpları ise 8 bin 500'ü geçmiş durumda. Son 24 saatte 1300'ü aşkın insan hayatını kaybetti.

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Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar
Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar

New York Brooklyn'deki Wyckoff Hastanesi'nde corona virüsten ölenlerin cesetleri koridorlarda bekletiliyor.