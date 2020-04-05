Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle cesetler...

Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili korkunç kareler gelmeye devam ediyor. Şimdiye akdar kadar dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla insanda görülen koronavirüs, 64 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. ABD'de bir hastanenin içinden çekilen fotoğraf şoke etti.