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Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle cesetler...
Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili korkunç kareler gelmeye devam ediyor. Şimdiye akdar kadar dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla insanda görülen koronavirüs, 64 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. ABD'de bir hastanenin içinden çekilen fotoğraf şoke etti.
Giriş Tarihi: 05.04.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 14:21
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Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar
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Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar
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Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar
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Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar
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Son dakika haberi: ABD’den şok görüntü! Corona virüs nedeniyle Cesetleri sokaktan topluyorlar