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İran'da koronavirüsü yenen 100 yaşındaki hasta taburcu edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2020
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VİRÜSÜ YENEN 100 YAŞINDAKİ HASTA TABURCU EDİLDİ

'ın Kum kentinde 100 yaşındaki yeni tip koronavirüs hastası, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Sosyal medyada görüntüleri yer alan yaşlı adam, sağlık görevlileri ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

'da daha önce de 90, 91, 102 ve 106 yaşlarındaki Kovid-19 hastaları tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.

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