Son dakika: İspanya'dan flaş corona virüsü kararı! OHAL tarihi uzatıldı...
Son dakika haberine göre; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde karantinanın 26 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Öte yandan İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e çıktı.
İspanya Başbakanı Sanchez, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Olağanüstü Hal'in ülke çapında 26 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklandı. Avrupa'da salgından İtalya'dan sonra en fazla etkilenen ülke olan İspanya'da bugün itibariyle 124 bin 736 koronavirüs vaka sayısına ulaştı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 11 BİN 744 OLDU
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Salgından en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde "son 8 günün en düşük artışı" kaydedildi.
Bakanlığın verileri kapsamında, düne göre 809 artışla toplam ölü sayısı 11 bin 744'e çıktı.
Ülkede, Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da ise 932 kişi hayatını kaybetmişti.
Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 7 bin 26 artışla toplamda 124 bin 736'ya yükseldi.
Mevcut durumda Kovid-19 hastalarından 6 bin 532'si (düne göre 116 artış) yoğun bakımda olmak üzere 57 bin 612'si hastanede tedavi görürken, taburcu olanların toplam sayısı düne nazaran 3 bin 706 artışla 34 bin 219 oldu.
MADRİD VE KATALONYA'DAKİ SON DURUM
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 240 artışla 4 bin 723'e çıktı.
Kentte vaka sayısı düne nazaran 2 bin 61 artışla 36 bin 249 oldu.
Madrid'in ardından İspanya'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü özerk yönetim Katalonya olurken, son rakamlara göre burada 2 bin 508 ölü (düne göre 173 artış) ve 24 bin 734 vaka bulunuyor.
"BEKLENEN NORMALLİĞE ULAŞACAĞIMIZI SİZE GARANTİ EDİYORUM"
Sağlık Bakanı Salvador İlla, basına yaptığı açıklamada, "Kovid-19'da ölü ve vaka verileri, eğrinin dengelendiğini, ilk hedefimiz olan eğrinin zirvesine ulaştığımızı ve yavaşlama aşamasına başladığımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Her şeye rağmen "salgının dinamikleri nedeniyle yoğun bakım yataklarıyla ilgili sağlık sistemi üzerindeki baskının devam ettiğini" vurgulayan İlla, şunları kaydetti:
"Sağlık sistemi için halen önümüzde zor haftalar var. Daha fazla çaba göstermeliyiz, hala zor haftalar var ama bunu hep birlikte başaracağız. Bu salgın, dünyanın neresinde olursa olsun her sağlık sistemini testten geçiriyor.
Bizim sağlık sistemimiz, büyük bir karşılık verme kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Tünelin sonunda ışık olduğunu ve beklenen normalliğe ulaşacağımızı size garanti ediyorum."
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