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Ankara’da coronavirüse karşı yerli ve milli dezenfektan kabini üretildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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KORONAYA KARŞI ÜRETİLDİ! YERLİ VE MİLLİ

’da , koronavirüs salgınının yayılımına karşı dezenfektan moleküllerinin kıyafetler ve cansız yüzeylerde 70 saniyeye kadar kalmasını sağlayan dezenfektan kabini üretildi. Kabinin üretimine 1,5 ay önce başlandı. Şimdiye kadar 180 dezenfektan kabini üretildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen dezenfektan kabinleri için , ve gibi 18 farklı ülkeden sipariş alındığı belirtildi.

Başkent'te faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen dezenfektan moleküllerinin kıyafet ve cansız yüzeylerde 70 saniyeye kadar kalabilmesini sağlayan dezenfektan kabini üretti.

"TUTUNDURMA ZAMANI ASLA YETMEMEKTEDİR"

Üretici firmanın yönetim kurulu başkanı Metin Sarıkaya, virüs ya da bakterilerin insan vücudu ya da kıyafetinde tutunma zamanları olduğunu söyledi. Özellikle koronavirüs salgınına karşı bu cihazı ürettiklerini belirten Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Yerli ve mili olan bu cihazın diğer dezenfektan püskürtme cihazlarından farkı moleküllerin daha fazla havada kalması. Şişeden ya da diğer cihazlardan püskürtülen dezenfektan moleküllerinin cansız yüzeyde kalma zamanı hemen hemen 15 saniyedir. Fakat bazı bakteri ve virüsler için bu 15 saniyelik tutundurma zamanı asla yetmemektedir.

"70 SANİYE KADAR TUTUNMA SAĞLIYOR"

Koronavirüs gibi virüslerde dezenfektandan çıkan moleküllerin etkili olabilmesi için yüzeyde 40 saniyeden fazla kalması gerekmektedir. Bizim cihazımızda geliştirmiş olduğumuz nanoteknoloji ve püskürtme esnasında uyguladığımız statik bir yöntem sayesinde bu moleküller yaklaşık 70 saniye kadar tutunma sağlıyor. Bu da koronavirüs gibi çok etkili virüslerin yüzeyde 40 saniyenin üzerinde kalamadığından dolayı yok olmasını sağlıyor. Yani uygun dezenfektan kullanma şartıyla kişilerin üzerinde, kıyafetlerinde veya vücutlarında virüsün yüzde 99 oranına kadar yok olmasını sağlıyor."

"18 ÜLKEDEN SİPARİŞ ALDIK"

Sarıkaya, binaların girişleri dahil birçok yerde kullanılabilecek dezenfektan kabini için şimdiye kadar , ve 'ın da aralarında olduğu toplam 18 ülkeden sipariş aldıklarını söyledi Sarıkaya, "İç pazarda da bu yönde siparişlerimizi aldık ve cihazımız için de seri üretime geçmiş bulunmaktayız. Bu cihazın tamamı yerli ve milli. Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş ve Türk hekimler tarafında da destek verilmiş bir cihazdır. Ayrıca yurt dışına ihracat yapabilmeniz için İSO-9001 belgenizin olması gerekiyor. Biz de bu belgeyle birlikte aldığımız test raporu sonucunda 70 saniyenin üzerinde dezenfektan molekülünü yüzeyde tutundurduğumuz mevcuttur" dedi.

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