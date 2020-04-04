Son dakika: Fransa'da corona virüs orduya sıçradı: 600 askerin testi pozitif çıktı
Son dakika haberine göre Fransa Savunma Bakanlığı'ndan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yaklaşık 600 askerin testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fransa'da 600 askerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yerel gazete Ebra'ya yaptığı açıklamada, 600 askerin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirtti.
Askerlerin durumunu yakından takip ettiklerini ifade eden Parly, bu gelişmenin operasyonları etkilemeyeceğini vurguladı.
Fransa Genelkurmay Başkanlığından iki gün önce yapılan açıklamada, Fransa'nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesinde görev yapan 4 askerde Kovid-19 tespit edildiği ve 3'ünün Fransa'ya getirildiği belirtilmişti.
Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 507'ye, vaka sayısı da 64 bin 338'e yükselmişti.
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