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Son dakika: Fransa'da corona virüs orduya sıçradı: 600 askerin testi pozitif çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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FRANSA'YA KORONA ŞOKU! 600 ASKERİN TESTİ POZİTİF

Son dakika haberine göre 'ndan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Fransa , yaklaşık 600 askerin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'da 600 askerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fransa , yerel gazete Ebra'ya yaptığı açıklamada, 600 askerin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirtti.

Askerlerin durumunu yakından takip ettiklerini ifade eden Parly, bu gelişmenin operasyonları etkilemeyeceğini vurguladı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından iki gün önce yapılan açıklamada, Fransa'nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesinde görev yapan 4 askerde Kovid-19 tespit edildiği ve 3'ünün Fransa'ya getirildiği belirtilmişti.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 507'ye, vaka sayısı da 64 bin 338'e yükselmişti.

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