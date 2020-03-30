30 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'dan itiraf: Koronavirüs (Covid-19) salgını Evanjelik Kilisesi'nden yayıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
ABONE OL
İTİRAF! KORONAVİRÜS EVANJELİK KİLİSESİ'NDEN YAYILDI

Fransa Sağlık Bakanı , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki 'nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti.

Fransa Sağlık Bakanı , haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Devrilme noktası, Mulhouse'daki 'nde yapılan toplantıydı. Salgın, ülke geneline gerçekten buradan yayıldı." ifadesini kullanan Veran, Fransızların, hükümetin salgının yol açtığı krizin yönetimi konusunda endişelerinin bulunmasını normal karşıladığını söyledi.

Veran, ülkesinin Kovid-19'a karşı alınan önlemlerde geç kalmadığını savundu.

“Koronavirüs düğümü” Charles M. Lieber'de saklı! Corona biyolojik savaş mı? Hayvansal bir mikrop mu? | VİDEO “KORONAVİRÜS DÜĞÜMÜ” CHARLES M. LİEBER'DE SAKLI! CORONA BİYOLOJİK SAVAŞ MI? HAYVANSAL BİR MİKROP MU? | VİDEO

Bu arada gazetesinin haberinde, virüsün Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesi'nden 'ya gittiği belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan bir ailenin 17-21 Şubat'ta Mulhouse'daki kilisede yapılan ayinlere katıldığı, 27 Şubat'ta üzerinden Viyana'ya döndüğü ve virüs testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bu ayinlerin, virüsün ülkesi 'da da görülmesine neden olduğu kaydedildi.

Vagadugu'da yaşayan papaz Mamadou Philippe Karambiri'nin, bu ayinlere katıldığı ve ülkesine dönüşünde kendisinde virüs tespit edildiği ifade edildi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den AB'ye sert sözler İTALYA BAŞBAKANI GİUSEPPE CONTE'DEN AB'YE SERT SÖZLER

AYİNLERE KATILAN EN AZ 1000 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde, Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesi'nde 17-21 Şubat'taki ayinlere katılan en az bin kişide virüs tespit edildiği belirtilmişti.

Birçok şehirden katılımın olduğu bu ayinlerin, ülkede salgının yayılmasına neden olduğuna dikkat çekilmişti.

Haberde ifadelerine yer verilen kilisenin papazı ve doktor Jonathan Peterschmitt, "Ayinlere katılanların çoğu virüsü taşıyordu. Çünkü daha sonra çoğunun testi pozitif çıktı." ifadesini kullanmıştı.

Sağlık Ajansı Kurumunun Mulhouse'un de içinde bulunduğu Grand-Est bölgesi Genel Direktörü Christophe Lannelongue, Mulhouse'da ayinlerden önce de vakaların görüldüğünü ancak salgına ayinlerin neden olduğunu itiraf etmişti.

AB'de koronavirüs Covid-19 depremi! Yenik düştüler... AB'DE KORONAVİRÜS (COVİD-19) DEPREMİ! YENİK DÜŞTÜLER...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA