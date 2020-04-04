04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin yakın koruması koronavirüsten öldü

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin yakın koruması koronavirüsten öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
ABONE OL
İTALYA BAŞBAKANI CONTE'YE KORONA ŞOKU!

İtalya’da  Giuseppe Conte’nin yakın korumalığını yapan polis memuru koronavirüs nedeniyle hayata veda etti.  Bir süredir tedavi gören koruma görevlisinin  koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 'ye de test yapılmış ve test negatif çıkmıştı.

Ülkede 6 haftadır devam eden ve şu ana kadar 14 bin 681 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Kovid-19 salgını nedeniyle kayıplar devam ediyor.

HAYATA VEDA ETTİ

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, 'nin yakın korumalığını yapan ve geçen ay ortasında Kovid-19 teşhisi konulan 52 yaşındaki , bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

"ACILARINI PAYLAŞIYORUM"

İki çocuk babası olan koruma memurunun tedavisi için görevden ayrılmadan önce Conte ile yakın teması bulunmadığı ve Başbakan'ın seyahatlerine eşlik etmediği bilgisi paylaşıldı.

Eski başbakanlardan Komisyonunun Ekonomi İşlerinden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Giorgio Guastamacchia'yı örnek polis memuru olarak hatırlıyorum. Ailesinin ve çalışma arkadaşlarının acılarını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

NEGATİF ÇIKMIŞTI

Bir süredir tedavi gören Guastamacchia'nın Kovid-19 testinin mart ortasında pozitif çıkmasının ardından Başbakan Conte'ye de test yapılmış ve test negatif çıkmıştı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte açıkladı! Stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durduruluyor İTALYA BAŞBAKANI GİUSEPPE CONTE AÇIKLADI! STRATEJİK VE GEREKLİ OLMAYAN TÜM ÜRETİM FAALİYETLERİ DURDURULUYOR
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI Dİ MAİO'DAN BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den AB'ye sert sözler İTALYA BAŞBAKANI GİUSEPPE CONTE'DEN AB'YE SERT SÖZLER
Uzmanlardan dikkat çeken İtalya iddiası: Mezarlar açılabilir UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN İTALYA İDDİASI: MEZARLAR AÇILABİLİR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA