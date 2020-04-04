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Koronavirüsle mücadele eden ABD'de büyük kriz! ''45 bin kişiye ihtiyacımız var''

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2020
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KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDEN ABD'DE BÜYÜK KRİZ! ''45 BİN KİŞİYE İHTİYACIMIZ VAR''

Son dakika haberi... Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda 45 bin profesyonel sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Henüz bu mücadeleye hazır olmayan herkes, size ihtiyacımız var” diyerek sağlık çalışanlarını başvuruda bulunmaya davet etti.

Blasio, "Size şunu söylemek zorundayım, Mayıs ve Nisan aylarında mücadelemize katılması için 45 bin profesyonel sağlık çalışanına ihtiyacımız var. Böylece bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Bu yüzden lütfen; eğer bize yardımcı olabilirsen ya da olabilecek başka birini tanıyorsan şimdi bize yardım et"dedi.

BLASIO: SÜRECİN UZAMASINA HAZIRLIKLI OLUN

Aynı zamanda sorulan bazı soruları da yanıtlayan Blasio; restoran, spor salonu gibi yerlerin 30 Nisan'da bitmesi planlanan karantina süreci ile birlikte açılıp açılmayacağı sorusuna ise, sürecin Mayıs'ta da devam edeceğini öngördüklerini ve insanların buna hazırlıklı olmasını istediğini söyledi ve sürecin uzayacağını belirtti. Mayıs'tan sonra durumun daha iyi olacağını da ifade etti.

Blasio koronavirüsün mevsimsel olup oldumadığı hakkında ise, "Koronavirüs hakkında hala öğrenmemiz gereken çok şey var. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim; evet, virüs mevsimsel olabilir, kesin bir bilgi yok. Şunu biliyoruz ki zorlu birkaç aydan geçeceğiz" diye konuştu.

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