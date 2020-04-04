İtalya'da korkunç koronavirüs bilançosu! Son 24 saatte 681 can kaybı
Son dakika haberine göre, İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi. Son 24 saatte 681 kişi yaşamını yitirdi.Detaylar geliyor...
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