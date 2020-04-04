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İtalya'da korkunç koronavirüs bilançosu! Son 24 saatte 681 can kaybı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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İTALYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU: 24 SAATTE 681 ÖLÜ!

Son dakika haberine göre, 'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi. Son 24 saatte 681 kişi yaşamını yitirdi.

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