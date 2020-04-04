Suudi Arabistan'da koronavirüs ölenlerin sayısı 29’a yükseldi
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 29'a çıktı. Ülke genelinde 140 kişide daha virüs tespit edildiği, son verilerle ülkedeki vaka sayısının 2 bin 179'a çıktığı belirtildi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve can kaybının 29'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca ülke genelinde 140 kişide daha virüs tespit edildiği, son verilerle ülkedeki vaka sayısının 2 bin 179'a çıktığı aktarıldı.
CİDDE'DE 7 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki 7 mahalleye salgın sebebiyle giriş çıkış yasaklandı ve sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentteki 7 mahallede, giriş- çıkış ile sokağa çıkma yasağının yerel saatle 15.00'ten itibaren başlayıp bir sonraki duyuruya kadar süreceği belirtildi.
SADECE ERZAK İÇİN ÇIKABİLİYORLAR
Yasak kapsamındaki Kilo 14 Kuzey, Kilo 14 Güney, el-Mahcer, Gelil, el-Karyat, Kilo 13, Petromin mahallelerinde yaşayanların sadece erzak ve sağlık ihtiyaçları için dışarıya çıkmasına izin verileceği bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Koronaya karşı üretildi! Yerli ve milli
- İspanya'dan flaş korona kararı! Tarih uzatıldı...
- AK Partili Kaya'dan CHP'li Tunç Soyer'in sert tepki!
- Skandal korona açıklaması! Tehdidi küçümsedi
- İtalya Başbakanı Conte'ye korona şoku!
- Türkiye’den Yunanistan'a tokat gibi cevap
- ABD ve İngiltere'de ölenlerin sayısında rekor artış!
- İşte virüsü yenen en yaşlı hasta
- Fransa’dan İspanya ve İtalya’yı kızdıracak hamle!
- Fransa'ya korona şoku! 600 askerin testi pozitif
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
- 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?
- Maske takma zorunluluğu var mı? Sokağa çıkarken, markete, pazara giderken maske takmak şart mı? Cezası nedir?
- Ödemeler başlıyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ödeme takvimi
- 4 Nisan af yasası son durum: İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? 2020 Ceza infaz indirimi çıktı mı?
- meb.gov.tr: 2020 LGS kılavuzu, lise kontenjanları ve sınav konuları! LGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?
- Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- sonuc.osym.gov.tr: 2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
- Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?