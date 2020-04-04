04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Suudi Arabistan'da koronavirüs ölenlerin sayısı 29’a yükseldi

Suudi Arabistan'da koronavirüs ölenlerin sayısı 29’a yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
ABONE OL
KORONA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR! O ÜLKEDE...

'da yeni tip (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 29'a çıktı. Ülke genelinde 140 kişide daha virüs tespit edildiği, son verilerle ülkedeki vaka sayısının 2 bin 179'a çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve can kaybının 29'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca ülke genelinde 140 kişide daha virüs tespit edildiği, son verilerle ülkedeki vaka sayısının 2 bin 179'a çıktığı aktarıldı.

CİDDE'DE 7 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki 7 mahalleye salgın sebebiyle giriş çıkış yasaklandı ve sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentteki 7 mahallede, giriş- çıkış ile sokağa çıkma yasağının yerel saatle 15.00'ten itibaren başlayıp bir sonraki duyuruya kadar süreceği belirtildi.

SADECE ERZAK İÇİN ÇIKABİLİYORLAR

Yasak kapsamındaki Kilo 14 Kuzey, Kilo 14 Güney, el-Mahcer, Gelil, el-Karyat, Kilo 13, Petromin mahallelerinde yaşayanların sadece erzak ve sağlık ihtiyaçları için dışarıya çıkmasına izin verileceği bildirildi.

Suudi Arabistan'tan milyonlarca hacı adayına koronavirüs çağrısı SUUDİ ARABİSTAN'TAN MİLYONLARCA HACI ADAYINA KORONAVİRÜS ÇAĞRISI
Koronavirüsün en acı yüzü! Suudi doktor babanın görüntüleri yürekleri yaktı |Video KORONAVİRÜSÜN EN ACI YÜZÜ! SUUDİ DOKTOR BABANIN GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ YAKTI |VİDEO
Son dakika: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! SON DAKİKA: SUUDİ ARABİSTAN'DA KORONAVİRÜS KAYNAKLI İLK ÖLÜM!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA