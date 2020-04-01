İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür

Koronavirüsle mücadele eden İtalya'ya Türkiye yardım elini uzattı. TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk halkına teşekkür etti.

TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.