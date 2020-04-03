Angela Merkel'in coronavirüs karantinası sona erdi

Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Merkel, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya almıştı. Hükümet sözcüsü Merkel'in karantinadan çıktığını açıkladı.

Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karantina süresinin bittiği, bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu. Alman şansölye 23 Mart'ta kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.

KARANTİNA SÜRESİ DOLDU

Merkel 14 gün ev karantinasından sonra Başbakanlıkta işinin başına döndü. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Başbakan Merkel bugün Başbakanlıktaki makamında işinin başına dönüyor. 14 gün karantina süresi bugün doldu." dedi.

"İŞİNİN BAŞINDA OLACAK"

Seibert, "Başbakanın birçok test yaptırdığını ve bu testlerin de negatif çıktığını vurguladı ve bugünden itibaren tekrar başbakanlıkta işinin başında olacak. Ama toplantılar telekonferansla yapılmaya devam edecek. Geçerli korona kurallarına Başbakanlıkta da dikkat edilecek" ifadelerini kullandı.

DOKTORUN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Başbakan Merkel iki hafta önce zatürre aşısı yapan doktorun korona testi pozitif çıkması üzerine kendisini ev karantinasına almış ve işleri evinden telekonferansla yönetmişti.