Angela Merkel'in coronavirüs karantinası sona erdi
Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Merkel, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya almıştı. Hükümet sözcüsü Merkel'in karantinadan çıktığını açıkladı.
Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karantina süresinin bittiği, bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu. Alman şansölye 23 Mart'ta kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.
KARANTİNA SÜRESİ DOLDU
Merkel 14 gün ev karantinasından sonra Başbakanlıkta işinin başına döndü. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Başbakan Merkel bugün Başbakanlıktaki makamında işinin başına dönüyor. 14 gün karantina süresi bugün doldu." dedi.
"İŞİNİN BAŞINDA OLACAK"
Seibert, "Başbakanın birçok test yaptırdığını ve bu testlerin de negatif çıktığını vurguladı ve bugünden itibaren tekrar başbakanlıkta işinin başında olacak. Ama toplantılar telekonferansla yapılmaya devam edecek. Geçerli korona kurallarına Başbakanlıkta da dikkat edilecek" ifadelerini kullandı.
DOKTORUN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Başbakan Merkel iki hafta önce zatürre aşısı yapan doktorun korona testi pozitif çıkması üzerine kendisini ev karantinasına almış ve işleri evinden telekonferansla yönetmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Putin koronavirüs kararnamesini imzaladı
- Korona uyarısı! "Uyulmazsa yıkım şiddetli olur"
- İngiltere’de genç hemşireden acı haber
- "Comfort’a Kovid-19’lu hastaların alınmaması kabul edilemez"
- Az önce açıklandı! ABD’de acı rakam
- Çin'de Kovid-19 nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi
- Yeni doğan ikizlerin adları Corona ve Covid oldu
- Karantinadaki Boris Johnson ilk kez görüntülendi
- Kabus sürüyor! Son 24 saatte korkutan rakam
- 10 yaşındaki İtalyan çocuktan Türkiye’ye teşekkür
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!
- Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?
- Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?
- İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
- BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?
- EBA TV ders tekrarı izle: 3 Nisan EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları full tek parça izle
- 3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar
- Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?
- POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?
- Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?