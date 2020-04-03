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Sokağa çıkma yasağına uymayan babasını polise şikayet etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2020
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KURALLARA UYMAYAN BABASINI POLİSE ŞİKAYET ETTİ

'da bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 24 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle babası hakkında polise şikayette bulundu.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, başkent 'nin Vasant Kunj bölgesinde 30 yaşındaki Abhishek Singh'in, sokağa çıkma yasağına uymadığı için 59 yaşındaki babası Virender Singh hakkında şikayette bulunduğunu belirtti.

Abhishek Singh, şikayet dilekçesinde bütün ısrarlarına rağmen babasının hükümet tarafından getirilen kurallara uymadığını, her gün dışarı çıktığını dile getirerek, gereğinin yapılmasını talep etti.

Başbakanı Narendra Modi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde halkın 24 Mart'tan itibaren 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.

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