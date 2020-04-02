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ABD'de son 24 saatte coronavirüsten bin 47 ölüm gerçekleşti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin bin 47 artarak 5 bin 137'ye yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 80 artışla 216 bin 722'ye çıktı.

'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin 1047 artarak 5 bin 137'ye yükseldi. Salgının etkili olduğu ülkeler listesinde dünyada ilk sırada bulunan ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

VAKA SAYISI 200 BİNİ AŞTI

paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 80 artışla 216 bin 722'ye, ölü sayısı da 1047 artarak 5 bin 137'ye çıktı. Dünya genelinde ABD'yi 110 bin 574 vakayla ve 110 bin 238 vakayla takip ediyor.

NEW YORK, SALGININ MERKEZİ

ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkisini gösterdiği bölgeler olarak ve komşusu öne çıkıyor. New York eyaletinde dün 76 bin 49 olan vaka sayısı 7 bin 997 artışla bugün 84 bin 46'ya çıkarken, New York'u 22 bin 225 vakayla New Jersey, 9 bin 907 vakayla California takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 2 bin 220 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 355 ile New Jersey ve 335 ile Michigan eyaletleri izliyor.

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